Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis

Olay, 28 Nisan'da Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak'ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat Cansu Muzaça ise, "Duruşma 14 Ekim'e ertelenmişti ve bugün asıl heyetle beraber duruşma yapıldı. Dosyada herhangi bir eksiklik kalmadı, bütün deliller toplandığı için 2'nci celse olmasına rağmen dosyamız karara çıktı. Adalete olan inancımız bizi yanıltmadı. Bugün sanık Bülent Cenikli, 'eşine karşı tasarlayarak kasten öldürmeden' herhangi bir haksız tahrik indirimi ve iyi hali indirimi olmaksızın en üst sınırdan ceza aldı. Cezanın miktarı daha sonra mahkemenin yazacağı gerekçeli kararda açıklanacak. Herhangi bir iyi hal indirimi ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması bir nebze olsun toplumda adalete olan güvenci tazeledi. Bütün kadınları etkileyen bir karar olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.