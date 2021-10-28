Ayrılmak isteyen kadın arkadaşını takside öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu (3)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 'BU BİR NAMUS MESELESİ' DİYE BAĞIRDIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, takside Seyhan Gözer'i öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 'BU BİR NAMUS MESELESİ' DİYE BAĞIRDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, takside Seyhan Gözer'i öldürdükten sonra polise teslim olan Ali Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan Ali Akbaba, polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu bir namus meselesi" diyerek bağırdı.