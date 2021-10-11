Aynur ailesinin acı günü

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in sevilen ve tanınan ailelerinden olan Aynur ailesi ferdi Erdin Aynur vefat etti.

Bir süredir yakalandığı korona virüs (Covit-19) sebebi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Erdin Aynur hayatını kaybetti. Feridun Aynur, Haldun Aynur, Hakkı Aynur, Yüksel Aynur'un amca oğulları, Batuhan Aynur,Çağıl Aynur,Zeynep Aynur'un babaları İnci Aynur'un eşi olan Erdin Aynur, ikindi namazına müteakip İmam Hatip Camii'nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

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