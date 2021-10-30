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Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca yakalandılar

Samsun'da aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu fabrikadan 2 Ekim'de yaklaşık 30 kilo bakır çalındı. Aynı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Y.C.S. ile T.G. bugün aynı fabrikaya gidip bu kez de 60 kilo daha bakır çalınca suçüstü yakalandı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.C.S. ve T.G. Tekkeköy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca yakalandılar

Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca yakalandılar

Aynı fabrikadan ikinci kez hırsızlık yapınca yakalandılar

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