AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM - Haberler
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AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Cihat Yumurtaş'ın (59) cenazesi Ali Molla Camii'ne getirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Cihat Yumurtaş'ın (59) cenazesi Ali Molla Camii'ne getirildi. Cihat Yumurtaş'ın oğlu Barkın Yumurtaş taziyeleri kabul etti. Cihat Yumurtaş'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM
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