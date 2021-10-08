Aylık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi

Aylık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Başkanlığında GerçekleştirildiAylık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın Başkanlığında GerçekleştirildiAylık Asayiş ve Güvenlik toplantısı, Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında Vali yardımcılarımız, ilçe kaymakamlarımız ve kolluk güçlerimizin yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri