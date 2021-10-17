Aykut Enişte filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte özeti! - Haberler
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Aykut Enişte filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte özeti!

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Aykut Enişte filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte konusu, özeti ve Aykut Enişte oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte konusu nedir, Aykut Enişte oyuncuları kimler ve Aykut Enişte özeti gibi konuları inceliyoruz.

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

  • Cem Gelinoğlu - Aykut
  • Melis Babadağ - Gülşah
  • Ege Kökenli - Nurhan
  • Müfit Kayacan - Sadi
  • Lale Başar - Şule
  • Ali Erkazan - İhsan
  • Özlem Çakar - Saniye
  • Ferdi Sancar - Erdal
  • Selen Domaç - Dilşah
  • Mekin Sezer - Mithat
  • Ecrin Moğultay - Sude
  • Güven Hokna - Muhteşem

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Haber: Aykut Enişte filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte özeti! - Haberler
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