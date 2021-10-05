Aydınlı kadın efelerden, anlamlı etkinlik

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Kadın Efeler Derneği, düzenlediği etkinlik ile kız öğrencilere umut olmayı amaçlıyor.

İhtiyaç sahibi öğrenciler için harekete geçen Aydınlı kadın efeler, düzenledikleri anlamlı etkinlik ile kız öğrencilere umut olacak. Aydın Kadın Efeler Derneği tarafından Sevgi Yolu'nda düzenlenen etkinlikte, dernek üyesi gönüllüler tarafından yapılan kurabiye, poğaça, keşkek gibi el emeği gıda ürünleri satışa sunuldu. El emeği ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikten elde edilecek gelir ise ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak verilecek.

Dernek olarak normalleşme süreci ile birlikte çalışmalara tüm hızıyla başladıklarını ifade eden Aydın Kadın Efeler Derneği Başkanı Gülsevil Ergünoğlu, "Aydın Kadın Efeler Derneği yapmış olduğumuz etkinliğimiz tamamen gönüllü arkadaşlarımız tarafından evde yapılan el emeği olan ürünler. Buradan yapılacak her alışveriş, bir kız öğrenciye umut olacak. Bu etkinlikten elde ettiğimiz gelir ile ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs vereceğiz. Çorbada bizim de tuzumuz olsun düşüncesiyle bu etkinliği düzenledik. Bunun dışında da ayın 17'sinde de bir kahvaltı organizasyonu düzenleyeceğiz. Orada da aynı sloganla satın alınacak her davetiye bir kız öğrenciye umut olacak. Şu anda 66 üyemiz var ve bu pandemi sürecinde sekteye uğrayan çalışmalarımız şimdi tüm hızıyla devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı da ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya davet ediyoruz" dedi. - AYDIN