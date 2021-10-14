Aydınlı hayırsever Söke'ye 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak - Haberler
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Aydınlı hayırsever Söke'ye 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydınlı hayırsever Söke'ye 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak

Aydın'ın Söke ilçesinde hayırsever Ayten Özbaş tarafından yaptırılacak olan 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yapım protokolü için, Özbaş ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında imza töreni düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hayırsever Ayten Özbaş tarafından yaptırılacak olan 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yapım protokolü için, Özbaş ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında imza töreni düzenlendi.

Yenikent Mahallesi'nde hayırsever Ayten Özbaş tarafından yaptırılacak olan 'Söke Yenikent Mahallesi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' için imza töreni gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Ayten Özbaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette yapılacak olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için protokole imzalar atıldı. Vali Aksoy, desteklerinden dolayı Özbaş'a teşekkür etti. - AYDIN

Aydınlı hayırsever Söke'ye 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak

Aydınlı hayırsever Söke'ye 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak

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Haber: Aydınlı hayırsever Söke'ye 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' yaptıracak - Haberler
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