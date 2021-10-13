Son dakika haberi: Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

AA / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerinde yakalanan 5 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan F.C, E.K. ve A.Ö. tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adrese 12 Ekim'de operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Son dakika haberi: Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika haberi: Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Son dakika haberi: Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri
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