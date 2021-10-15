Aydın Şube Müdürlüğü İhale İlanı
T. CTARIM VE ORMAN BAKANLIĞIIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANIŞube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51-k maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 02/11/2021 tarihinde, tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte;
AYDIN (Habermetre) - T. C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ AYDIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51-k maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 02/11/2021 tarihinde, tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte; Tarım Orman Bakanlığı/ IV. Bölge Müdürlüğü/ Aydın Şube Müdürlüğünde (Efeler Mah. Aydın Bulvarı 1416 sokak No: 37/ AYDIN) teşekkül edecek komisyon huzurunda Şube Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda ihale edilecektir.
Aydın İhale İlanı 15. 10. 2021. xlsx
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