Aydın Şube Müdürlüğü İhale İlanı - Haberler
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Aydın Şube Müdürlüğü İhale İlanı

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Aydın Şube Müdürlüğü İhale İlanı

T. CTARIM VE ORMAN BAKANLIĞIIV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANIŞube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51-k maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 02/11/2021 tarihinde, tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte;

AYDIN (Habermetre) - T. C

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ AYDIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen araçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51-k maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 02/11/2021 tarihinde, tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte; Tarım Orman Bakanlığı/ IV. Bölge Müdürlüğü/ Aydın Şube Müdürlüğünde (Efeler Mah. Aydın Bulvarı 1416 sokak No: 37/ AYDIN) teşekkül edecek komisyon huzurunda Şube Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda ihale edilecektir.

Aydın İhale İlanı 15. 10. 2021. xlsx

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