Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı Gerçekleşti - Haberler
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Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı Gerçekleşti

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Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı Gerçekleşti

Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı Gerçekleşti Üniversitemiz Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Oryantasyon Programı, 12 Ekim 2021 Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda gerçekleşti.

AYDIN (Habermetre) - Aydın Sağlık Hizmetleri MYO Oryantasyon Programı Gerçekleşti Üniversitemiz Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Oryantasyon Programı, 12 Ekim 2021 Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda gerçekleşti.

Oryantasyon Programına; Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. H. Nurcan Söbütay ve Öğr. Gör. Nesrin Oğurlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hazır ile öğretim elemanları ve birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan oryantasyon programı, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hulki Başaloğlu'nun açılış konuşmaları ile devam etti. Meslek Yüksekokulu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hulki Başaloğlu, 2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için hayırlı olmasını dileyerek iyi dilek ve temennileri ile konuşmasına son verdi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Hazır öğrencilere; akademik ve idari yapılanma, eğitim -öğretim, sınav ve disiplin yönetmelikleri, derslerin yürütülmesindeki usul ve esaslar, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) ve Uzaktan Eğitim Portalı hakkında bilgi verdi.

Oryantasyon programı, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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