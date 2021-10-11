AYDIN'IN SULTANLARI YENİ FORMALARI İLE KADINA ŞİDDETE DUR DEDİ

Aydin Büyüksehir Belediyesi kadina karsi siddete karsi toplumda farkindalik uyandiracak bir çalismaya imza atti. Sultanlar Ligi'nde Aydin'i basari ile temsil eden Büyüksehir Belediyesi kadin Voleybol takimi, yeni sezonda sahaya simgesel bir forma ile çikacak.

Son olarak Balkan Kupasi'ni müzesine götüren ve basarisi ile kentin gurur kaynagi olan Aydin'in Sultanlari, bu defa tüm kadinlarin sesi oluyor. Formasinda "kadina siddete dur de" temasini isleyen Aydin BSB, aldigi her sayi ile bu siddete dur diyecek.

Güçlü kadinlarin güçlü takimi olan Aydin'in Sultanlari, kadinlarin basari hikayeleri ile anilmasi gerektiginin en güzel örnegi olarak, kisa sürede Aydin'da yarattiklari voleybol sevgisi ile bunu kanitliyor. Taraftarlarin da bu formaya sahip çikacagini inanan Sultanlar, birlik ve basari ile siddete dur diyeceklerini belirttiler.

Baskan Çerçioglu: Sultanlarin aldigi her sayi, kadina siddete karsi alinmis zafer olacaktir

Sanat ve sporun iyilestirici gücüne inandiklarini ve bunu toplumun gelisimi için gerekli gördüklerini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Toplumsal sorunlarin çözümü için cesur ve kararli olmak zorundayiz. Kadina karsi siddet bir toplumsal sorunumuzdur. Bunun önüne geçebilmek için özellikle caydirici hukuki yaptirimlarin alinmasini saglamamiz gerekiyor. Bu isin bir yani, bir de farkindalik olusturup siddet olayi gerçeklesmeden önce önüne geçmeliyiz. Bunun için de egitici faaliyetlerin yani sira, sanat ve sporun gücünü kullanmamiz lazim. Bu çerçevede Aydin'in Sultanlari formalarinda simgesel bir çalisma yapti. Kentimizin gururu olan Sultanlarin aldigi her sayi, kadina siddete karsi alinmis zafer olacaktir" dedi.

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