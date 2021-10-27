Aydın İktisat Fakültesi Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Aydın İktisat Fakültesi Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Aydın İktisat Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 20 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
AYDIN (Habermetre) - Aydın İktisat Fakültesi Genel Kurulu Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Aydın İktisat Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 20 Ekim 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, 2020-2021 Akademik Yılını değerlendirerek 2021-2022 Akademik Yılı için planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim elemanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekti.
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