Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes bulvarında bir eve operasyon düzenledi.

Evin kapısı koçbaşı yardımıyla kırılarak içeri girildi.

Narkotik köpeği "Tina"nın da destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, kumar oynama makinesi pul ve hassas terazi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede önlem aldı.

Operasyonda şüphelilerden 1'i de yangın merdiveninden kaçarken yakalandı.

Gözaltına alınan 2'si kadın 9 şüpheli, emniyete götürüldü.

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