Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da, son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 87 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4-10 Ekim arasında önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Operasyonlarda, 87 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 243 gram esrar, 202,95 gram metamfetamin, 16 gram sentetik uyuşturucu, 64 uyuşturucu hap ve 2 gram eroin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.