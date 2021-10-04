Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Güllübahçe Mahallesi'nde, Şerafettin Ç. (54) yönetimindeki 09 ADJ 664 plakalı kamyonet, Şerif A. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kamyonet, daha sonra yol kenarında duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan her iki sürücü ile kamyonette bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri