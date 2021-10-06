Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor - Haberler
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Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 109 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 kişi de tutuklandı.

AYDIN (İHA) - Aydın il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 109 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 kişi de tutuklandı.

Aydın İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 27 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 103 olay ortaya çıkartıldı. 109 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı. Farklı yer ve zaman dilimi içerisinde son bir haftada icra edilen faaliyetlerde 105,46 gram kubar esrar, 519,85 gram metamfetamin, 3,80 gram sentetik kannabinoid, 33 kök kenevir bitkisi, 46 adet sentetik ecza ve 3,45 gram eroin ele geçirildi. - AYDIN

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