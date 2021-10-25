Aydın'da uyuşturucudan 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da uyuşturucudan 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da uyuşturucudan 88 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 18 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında 85 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 35,729 gram Kubar Esrar, 1583,98 gram Metamfetamin, 7,07 gram Sentetik Kannabinoid, 26 adet sentetik ecza, 48 adet Ectasy ve 0,65 gram eroin ele geçirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirince hayatı kurtuldu

 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

 Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

Akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title