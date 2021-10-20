Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botlarda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen botlardaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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