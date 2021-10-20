Aydın'da Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botlarda bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen botlardaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.