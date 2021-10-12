Aydın'da Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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