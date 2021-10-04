Aydın'da traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Olcay Yavuz'un kullandığı plakasız traktör, Kardeşköy Mahallesi'nde tarlada geri manevra yaptığı sırada Nurcan Karadeniz'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Karadeniz, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadeniz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.