Aydın'da traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Aydın'da traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da traktörün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Olcay Yavuz'un kullandığı plakasız traktör, Kardeşköy Mahallesi'nde tarlada geri manevra yaptığı sırada Nurcan Karadeniz'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Karadeniz, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadeniz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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