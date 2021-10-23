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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın Muğla karayolu Tokurcun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.A. yönetimindeki 09 LK 031 plakalı Renault otomobil ile M.D. yönetimindeki 35 GT 784 plakalı fiat ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrularak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

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