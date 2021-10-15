Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobilin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Donduran Mahallesi eski yol üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 09 AEN 024 plakalı otomobil sürücüsünü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobil içerisinden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

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