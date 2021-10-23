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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Savcıllı Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde Aydın- Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Aydın istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Tuna (41) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.G. (55) idaresindeki 09 ZD 455 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Tuna ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tuna'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Tuna'nın cansız bedeni olay yeri inceleme işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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