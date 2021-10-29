Aydın'da trafik ekipleri kural tanımaz şoförlere göz açtırmıyor

AYDIN (İHA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında oluşturdukları trafik kontrol noktaları ile kural tanımaz şoförlere göz açtırmıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında bir süredir online eğitim veren okul ve üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi ile birlikte Aydın'da trafik yoğunluğu arttı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de artan trafik yoğunluğu dolayısıyla denetimlerini arttırdı. Efeler ilçesinde sorumluluk sahalarında gerek drone marifeti ile havadan, gerekse şok uygulama noktaları ile karadan denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Trafik ekipleri sürücülerin ehliyet ve emniyet kemeri kontrolleri ile alkol muayeneleri başta olmak üzere araçların da trafiğe çıkmaları için gerekli olan evrakları tek tek inceliyor. Gündüz saatlerinin yanı sıra gece geç saatlere kadar denetimlerini sürdüren ekipler, her gün yüzlerce araç kontrol ediyor. Alkollü olarak direksiyon başına geçen kural tanımaz sürücülere gerekli işlemler gerçekleştirilirken, kimi sürücüler de aldıkları alkolün etkisi ile zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatıyor. Ekipler evrakları eksiksiz olan ve kurallara uyan sürücülere de duyarlılıklarından dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. - AYDIN