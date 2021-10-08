Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadına, Denizli-İzmir seferini yapan tren çarptı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadına, Denizli-İzmir seferini yapan tren çarptı. Polis tarafından el konulan olayda yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerindeki tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İzmir yönüne giden tren, Tekstil Bulvarı mevkiine yaklaştığı sırada tren rayları üzerinde bulunan yaşlı kadına çarptı. Yaşlı kadının trenin altında kaldığını gören bölgedeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri yaşlı kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, trenin makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - AYDIN

Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı

Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı

Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

Son dakika haber... Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

 Rakip gazinoyu silahla tarayıp, kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Firari saldırgan saklandığı delikte yakalandı

Rakip gazinoyu silahla tarayıp, kız arkadaşını öldüresiye dövdü! Firari saldırgan saklandığı delikte yakalandı

 Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Binali Yıldırım
Magazin Deniz Akkaya
Spor Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Emine Erdoğan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:47:08. #1.13#