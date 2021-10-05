Aydın'da son 1 aydaki trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Aydın'da son 1 aydaki trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da son 1 aydaki trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da Eylül ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Eylül ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler aralıksız devam ederken son 1 ayda meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimler devam ederken Eylül ayı içerisinde yapılan denetimlerde 175 bin 565 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda kusurlu bulunan 20 bin 84 araca toplam 10 milyon 975 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 252 sürücü ve bin 170 araç trafikten men edilirken 441 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

"1 ayda 781 kaza meydana geldi"

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen son 1 ayda Aydın genelinde trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 373'ü maddi hasarlı, 399'u yaralamalı ve 9'u ölümlü olmak üzere toplam 781 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 523 vatandaş yaralanırken, 9 vatandaş ise hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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