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Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Ardıç Sokak'ta, Cüneyt Üşüntü (27) ile M.A.B. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.B, tabancayla ateş ettiği Üşüntü'yü yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Üşüntü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı, aynı mahallede saklandığı barakada polis ekiplerince yakalandı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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