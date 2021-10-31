Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Düzgün Akyıldız (65) idaresindeki 35 AT 4893 plakalı otomobil, ilçe girişinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile İnci Akyıldız, Zelal Akyıldız ve Arya Budak, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.