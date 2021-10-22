Aydın'da "şap" karantinası
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 33 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle 33 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı kısıtlandı.
Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir hayvanda şap hastalığına rastlayınca, belirlenen alanda karantina uygulaması başlattı.
Ayrıca bölgedeki 33 mahalleye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri