Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine giden N.M'nin (13) kullandığı plakasız motosiklet, Andan Menderes Bulvarı İtalyan köprüsü kavşağında aynı istikamete seyreden Kemal Bozdemir'in kullandığı 09 D 0222 plakalı otomobile çarptı.

Yola savrularak yaralanan sürücü, Çine Devlet Hastanesine ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

N.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Burak Sergen
Spor Ali Koç Ferdi Kadıoğlu Cristiano Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Ali İhsan Su Güzel Sözler Şans Oyunları Emre Belözoğlu Ahmet Davutoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:00:18. #1.13#