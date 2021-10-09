Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çine'den Aydın istikametine giden N.M'nin (13) kullandığı plakasız motosiklet, Andan Menderes Bulvarı İtalyan köprüsü kavşağında aynı istikamete seyreden Kemal Bozdemir'in kullandığı 09 D 0222 plakalı otomobile çarptı.
Yola savrularak yaralanan sürücü, Çine Devlet Hastanesine ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
N.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri