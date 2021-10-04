Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir güzellik merkezinin ortakları arasında çıkan silah kavgada 2 kişi yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir güzellik merkezinin ortakları arasında çıkan silah kavgada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde bir kafede buluşan A.T, B.K. ve M.K. arasında, alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.K. ve M.K, silahla bacaklarından yaralandı.

İhbar üzerine, belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.T. ile yanında bulunan B.Ç, M.I. ve O.Ç'yi, Söke kara yolunda yakaladı.

Şüpheli A.T. ile yaralanan 2 kişinin, bir güzellik merkezini işlettikleri öğrenildi.

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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