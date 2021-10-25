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Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı, Akçakonak Mahallesi poligon mevkisinde, otluk ve makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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