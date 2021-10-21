Kontrolden çıkan midibüs, apartmana çarparak durabildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan midibüs, park halindeki bir otomobile ardından bir apartmana çarparak durdu.

Çeltikçi Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Caddesi'nde, Z.B'nin kullandığı 09 AAN 013 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki otomobile, ardından aradaki boşluğu aşıp yol kenarındaki apartmana çarptı.

Bu sırada apartmanın girişinde bulunan bir kişi, zemin kattaki bakkala kaçarak kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Çarpmanın etkisiyle apartman boşluğuna düşen otomobil, ağır hasar aldı. Kazada bir motosiklet de hasar gördü.

Apartmanın zeminindeki bakkalı işleten Emine Fışkın, büyük korku yaşadığını belirterek, "Büyük bir gürültü duydum ve dışarı çıktığımda otobüsün geldiğini gördüm. Eşim de yoktu o sırada. Elim ayağım titredi." dedi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de midibüsün yoldan çıkması ve apartman duvarına çarpması ve bir kişinin son anda kaçarak yaralanmaktan kurtulduğu görülüyor.