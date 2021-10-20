Aydın'da komşusunun silahla yaraladığı kişi hayatını kaybetti
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Bozköy Mahallesi'nde yaşayan İ.Ü. ( 26) ile aralarında husumet bulunan komşusu İsmail Güllü (48) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
İ.Ü'nün tabancayla ateş etmesi sonucu İsmail Güllü, yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Güllü kurtarılamadı, İ.Ü ise gözaltına alındı.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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