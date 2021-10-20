Aydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü - Haberler
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Aydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde Kavga sırasında silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Bozköy Mahallesi'nde İ.Ü. (26) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen komşusu İsmail Güllü (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü'nün silahla ateş etmesi sonucu yaralandığı ileri sürülen Güllü için jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Güllü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.Ü. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da komşu kavgasında silahla vurulan kişi öldü

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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