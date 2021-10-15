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Aydın'da kısa devre yapan buzdolabından yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kısa devre yapan buzdolabından yangın çıktı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde mutfaktaki buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi.

SULTANHİSAR, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde mutfaktaki buzdolabının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Atça Mahallesi 7. Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Ömer O.'ya ait evin mutfağında buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm mutfağı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da kısa devre yapan buzdolabından yangın çıktı

Aydın'da kısa devre yapan buzdolabından yangın çıktı

Aydın'da kısa devre yapan buzdolabından yangın çıktı

Aydın'da kısa devre yapan buzdolabından yangın çıktı

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