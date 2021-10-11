Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı - Haberler
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Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 108 kişi uyarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde aralıksız sürdürülen koronavirüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 108 kişi uyarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 64 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 108 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 108 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı

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Haber: Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı - Haberler
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