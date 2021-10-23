Aydın'da kadınlar, zenne oynattı

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'da, restorandaki 'kadınlar matinesi'nde buluşan bir grup kadın, İzmir'den getirttikleri zenne eşliğinde oynayarak, eğlendi.

Efeler ilçesinde Melek Gürbüz ile arkadaşı Ceyda Kuzey, restoranda 'kadınlar matinesi' düzenledi. Etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Gürbüz ve Kuzey, organizasyon için İzmir'den zenne getirtti. Restoranı dolduran kadınlar, zenneyi karşılarında görünce önce şaşkınlık yaşadı sonra birlikte sahneye çıkıp, oynayarak eğlendi. Kadınların cep telefonu kameralarıyla çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.