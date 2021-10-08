Aydın'da kaçakçılık operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Bağarası Mahallesi'nde M.A'ya ait evde kaçak sigara ve tütün olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 15 kilogram tütün, 2 bin 650 kaçak sigara, 151 bin boş makaron, 3 bin 650 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin ardından salıverildi.