Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

AYDIN (İHA) - Aydın'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan dört kişiyi suç üstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki avlaklarda koruma ve kontrol çalışmalarını gece ve gündüz etkin bir şekilde aralıksız sürdürüyor. Kaçak avlandığı tespit edilen şahıslar tek tek yakalanarak işlem yapılıyor. Ekiplerin son yaptıkları çalışmalar kapsamında 4 kişi suçüstü yakalanırken, kaçak avlandıkları tespit edilen şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. - AYDIN