Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan dört kişiyi suç üstü yakaladı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan dört kişiyi suç üstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki avlaklarda koruma ve kontrol çalışmalarını gece ve gündüz etkin bir şekilde aralıksız sürdürüyor. Kaçak avlandığı tespit edilen şahıslar tek tek yakalanarak işlem yapılıyor. Ekiplerin son yaptıkları çalışmalar kapsamında 4 kişi suçüstü yakalanırken, kaçak avlandıkları tespit edilen şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Koray Aydın Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Hakan Çalhanoğlu Burak Elmas Abdullah Avcı Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın'da kaçak avlanan 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:10:59. #1.12#