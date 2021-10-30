Aydın'da jandarma ve polisten helikopter destekli trafik denetimi - Haberler
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Aydın'da jandarma ve polisten helikopter destekli trafik denetimi

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da jandarma ve polisten helikopter destekli trafik denetimi

Aydın'da jandarma ve polis, hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ve polis, hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk sahalarında karadan sürdürdüğü trafik denetimlerine Jandarma Filo Komutanlığına ait helikopter de havadan destek verdi.

Denetimlerde helikopterle havalanan trafik timleri, Aydın-İzmir Otoyolu ve kara yolu, Aydın-Söke kara yolu, Aydın-Didim kara yolu ve Kuşadası-Güzelçamlı kara yolu üzerinde uçuş yaptı.

Yolda uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan ve park etme kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi.

Kural ihlali yapan 44 araç ve sürücüsüne 16 bin 236 lira para cezası kesildi, 12 araç da trafikten men edildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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