Aydın'da internet üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'ın Didim ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli, cezaevine gönderildi.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli, cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabından ulaştığı kişilere uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Ü'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Uyuşturucu satışına ilişkin ödemeleri, cep telefonu numarası üzerinden kabul ettiği de belirlenen E.Ü, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.Ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri