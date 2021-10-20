Aydın'da internet üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da internet üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da internet üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli, cezaevine gönderildi.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde internet üzerinden uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli, cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabından ulaştığı kişilere uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Ü'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Uyuşturucu satışına ilişkin ödemeleri, cep telefonu numarası üzerinden kabul ettiği de belirlenen E.Ü, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.Ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Son dakika haberi! Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

 5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title