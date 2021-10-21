Aydın'da hırsızlık zanlısı otogarda yakalandı - Haberler
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Aydın'da hırsızlık zanlısı otogarda yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da hırsızlık zanlısı otogarda yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, otogarda yakalandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, otogarda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüpheli Z.K'yi Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör ve 35 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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