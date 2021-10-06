Aydın'da hayat kurtaracak proje - Haberler
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Aydın'da hayat kurtaracak proje

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da hayat kurtaracak proje

Aydın Valiliği, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Ticaret Odası işbirliği ile 'İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği ve OED Cihazı Kullanım Eğitimi' projesi hayata geçirilecek.

AYDIN (İHA) - Aydın Valiliği, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Ticaret Odası işbirliği ile ' İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği ve OED Cihazı Kullanım Eğitimi' projesi hayata geçirilecek.

Türkiye'de her yıl trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları, deprem, sel gibi doğal felaketler sonucunda binlerce kişi zamanında ve yeterli ilk yardım yapılamadığı için sakat kalmakta veya ölmektedir. Bu durum aynı zamanda ülke ekonomisinde de büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu sürecin iyileştirilebilmesi için acil tedavi hizmetlerinin yanı sıra etkin, hızlı ve bilinçli ilk yardımcıların sisteme dahil edilmesi en önemli adımlardan biridir. Dolayısıyla, halkın ilk yardım uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi giderek öncelik kazanmaktadır. Bu bağlamda, kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında bireylerin bilgilendirilmesi, ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılık oluşturulması ve içselleştirilmesi için bu alana özel ilk yardım eğitim programlarının yaygınlaştırılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda, Aydın ili sınırları dahilinde özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşanan beldelerde ve toplumun yoğun olarak yer aldığı ticari alanlarda, iş hanlarında, ticaret odalarında kardiyak problemler, trafik kazası, ev ve iş kazaları vb. sebeplerden dolayı ilk yardım ve temel yaşam desteğine ihtiyacı olmaktadır. Bu bireylerin acil sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar doğru ve zamanında müdahale ile hayatlarını kurtarmak amacı, bu alanlarda görevli muhtar, imam, öğretmen, esnaf ve yerleşik gönüllü kişilere ilk yardım, temel yaşam desteği ve OED Cihaz kullanımı eğitimi verilecek ve eğitim alan kişiler sertifikalandırılacak.

Yerinde ve doğru müdahale ile sağ kalımın arttırılmasına odaklanılıyor

Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilecek olan proje ile; evrensel nitelikteki acil sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim ve toplum temelli ilkyardım hizmetleri gibi hususlar çerçevesinde bireylerin eğitilmesine ve kullanımı kolay hayat kurtarıcı teknolojiyi sağlık sistemine entegre ederek sağlık kapasitesinin artırılmasına ve her yıl milyonlarca can kaybına neden olan ölümcül kardiyak patolojilerin OED cihazı ile ilk müdahalesinin yapılarak sağ kalımın artırılmasına odaklanılıyor.

Proje kapsamında, acil sağlık hizmeti sunumunda gecikme yaşanabilecek merkeze uzak köylerde ve mahallerde ambulans ulaşımı sağlanıncaya kadar verilen ilk yardım eğitimi ve OED cihaz eğitimi ve temini ile sağ kalım ve sağlıklı kalım oranını artırmak başta olmak üzere; toplumun yoğun olarak bulunduğu ticari alanlarda ve ticaret odalarında ilk yardım ve Temel yaşam desteği eğitimi vererek OED Cihazı kullanımı ile birlikte toplumda sık oranda görülen kardiyak ölümlerin azaltılmasını sağlamak, hayati tehlike içerisinde olan bireylere, acil sağlık personeli gelene kadar temel yaşam desteği sağlamak, daha çok kişinin hayatını doğru ve zamanında müdahale ile kurtarmak, toplumda ilkyardım bilincini geliştirmek ve ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısını arttırmak hedefleniyor.

Proje akışı belirlendi

Projenin akışı ve sürekliliğini sağlamak için, proje kapsamında; belirlenen köy, ilçe ve Ticaret Odası ile belirlenecek alanlardan öncelikle gönüllülük esası olmak üzere en az iki bireye sertifikalı ilkyardım ve temel yaşam desteği eğitimi verilecek. İlk yardım ve temel yaşam desteği eğitimini başarı ile tamamlayan bireylere OED Cihazı kullanımı eğitimi verilecek. Her yıl bu bireylerin ve talep eden yeni katılımcıların eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tekrarlanacak. İlgili proje kapsamında; belirlenen kişilere, İl sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım, temel yaşam desteği ve OED Cihaz kullanım eğitimleri planlanarak gerçekleştirilecek ve ihtiyaç durumuna göre Ticaret Odası, İl Müdürlüğünün ve bağışçıların desteği ile OED Cihazlarının temini sağlanarak belirlenen belde ve alanlara teslim edilecek. - AYDIN

Aydın'da hayat kurtaracak proje

Aydın'da hayat kurtaracak proje

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