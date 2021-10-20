Aydın'da havan topu bulundu, görenler şaşkına döndü - Haberler
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Aydın'da havan topu bulundu, görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da havan topu bulundu, görenler şaşkına döndü

Aydın'da boş bir arazide yaklaşık 18 santim uzunluğunda havan topu bulundu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da boş bir arazide yaklaşık 18 santim uzunluğunda havan topu bulundu. Havan topunu görenler şaşkına döndü.

Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan AYTER alanında sabah saatlerinde genellikle terör eylemlerinde kullanılan havan topu bulundu. Patlamamış vaziyette bulunan havan topunu görenler şaşkına dönerken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri yönlendirildi. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki havan mermisi incelenmek üzere polis ekipleri tarafından götürülürken, alanda incelemeler devam ediyor.

Yaşanan olay vatandaşları şaşkına çevirirken, polis ekipleri olası bir terör eylemine karşı araştırmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Aydın'da havan topu bulundu, görenler şaşkına döndü

Aydın'da havan topu bulundu, görenler şaşkına döndü

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