Aydın'da fırtınanın bilançosu; 7 yaralı, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 15 iş yeri ile 17 araçta hasar meydana geldiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde dün öğleden sonra sağanak ile fırtına etkili oldu. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ağaçlar kökünde sökülüp devrildi. Galericiler Sitesi'nde de bir oto galerinin çatısı çöktü, büyük çapta hasar meydana geldi. 36 yıllık Garaj Camisi'nin iki minaresinin külahları da yerinden sökülüp düştü. Yoldan geçen 2 kadın külahlardan birinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Külahlardan diğeri de cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen'in otomobilinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu. Bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 6, bir ağacın devrilmesiyle de 1 kişi yaralandı.

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu yerlerde devrilip yolu kapatan çok sayıda ağacı kaldırdı.