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Aydın'da firmalara 63 bin 239 TL para cezası uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da firmalara 63 bin 239 TL para cezası uygulandı

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 17 firmaya toplam 63 bin 239 TL ceza uygulandı.

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Eylül ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 17 firmaya toplam 63 bin 239 TL ceza uygulandı.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor. Eylül ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğü'ne ulaşan 105 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Bu şikayetlerden; 40'ı gereği yapılmak üzere işleme alındı. 16'sı 6563 sayılı kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. 49'u da eksik bilgi ve kanun kapsamında olmadığından reddedildi.

Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları denetlendi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında; Efeler, Çine, Karacasu, Köşk, Nazilli, Sultanhisar, Kuşadası ve Söke ilçelerinde 42 fiyat etiketi ve 19 haksız fiyat artışı olmak üzere toplamda 61 işyerinde 196 üründe denetim gerçekleştirdi.

İdari para cezası uygulandı

Yapılan şikayetler ve denetimler neticesinde; 6563 sayılı kanun kapsamında 4 firmaya toplam 655 TL, 6502 sayılı kanunun 54/1. maddesine aykırılıktan 12 firmaya 29 üründe 5 bin 424 TL ve bir firmaya da Ticaret Bakanlığı talimatı uyarınca 6502 sayılı kanunun 75. maddesinin 2. fıkrasına aykırılıktan 57 bin 160 TL olmak üzere toplamda 63 bin 239 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

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Haber: Aydın'da firmalara 63 bin 239 TL para cezası uygulandı - Haberler
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