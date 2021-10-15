Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2) - Haberler
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Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.

Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.

Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.

Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2) - Haberler
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